Samsung Galaxy S21 FE: il flagship killer che non ti aspetti (-230€)

Se state cercando uno smartphone potente, versatile, dal prezzo contenuto ma con prestazioni top, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Di fatto, Samsung Galaxy S21 FE 5G è un flagship killer, vale a dire un dispositivo di fascia medio-alta con caratteristiche da ammiraglia. È ovviamente Android, è realizzato dal costruttore sudcoreano ed è un prodotto che si colloca a metà strada fra la serie S21 e la S22 dello scorso anno. Oggi lo trovate in super sconto a soli 538,27€ al posto di 769,00€ su Amazon e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo del dispositivo. Non di meno, la consegna è celere: in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza alcun problema.

Fra le altre cose dobbiamo segnalare che c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto ma volendo, si potrà anche dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Infine citiamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S21 FE 5G su Amazon: Best Buy a questo prezzo

Lo smartphone è un device potentissimo con schermo AMOLED Dynamic da 6,4 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate da 120 hz, ha il modem 5G con un processore Qualcomm Snapdragon 888 e la RAM è da 8 GB. Dulcis in fundo, lo storage a disposizione è da 128 GB così potrete archiviare tutti i vostri contenuti senza il minimo problema.

Insomma, Galaxy S21 FE 5G è lo smartphone premium per chi vuole tanta qualità ma vuole spendere poco. Lo trovate a 538,27€ con spese di spedizione gratuite, ma fate presto perché potrebbe andare a ruba. Inoltre è disponibile in varie colorazioni molto eleganti con colori pastello. Quale sceglierete?

