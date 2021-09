Samsung Galaxy S21 FE è stato cancellato, pare

Colpo di scena: secondo quanto riferito, l'ammiraglia entry level di casa Samsung, il futuro Galaxy S21 FE, è appena stato cancellato. Cosa succede?

Samsung Galaxy S21 FE: un cambio di rotta inaspettato

Quando il Samsung Galaxy S21 FE è apparso con le sue specifiche complete sulla piattaforma di certificazione TENAA in Cina a luglio, è stato ipotizzato che potesse ricevere un lancio anticipato. All'inizio di questo mese invece, era stato riferito che il suddetto terminale sarebbe arrivato ad ottobre. Adesso però, secondo nuove informazioni apparse sul portale DDaily, una pubblicazione sudcoreana, sembra che la società abbia cancellato lo sviluppo dell'S21 FE.

Secondo il rapporto, un funzionario di Samsung Electronics ha affermato che l'azienda ha annullato l'evento Unpacked Galaxy per l'S21 Fan Edition (FE), show che avrebbe dovuto svolgersi a metà ottobre. Ha inoltre affermato che la compagnia sembra considerare di non rilasciare in alcun modo il flagship killer.

Il rapporto afferma che il motivo per l'annullamento dell'evento è che il Galaxy Z Flip 3 sta vendendo troppo bene. L'altro problema che, secondo quanto trapelato, ha portato alla cancellazione dell'S21 FE, è relativo alla carenza globale di chip in corso.

Samsung ha svelato il Galaxy Z Flip 3 ad agosto con un prezzo aggressivo di 1099 euro. Non solo viene fornito con specifiche aggiornate, ma vanta anche un design migliorato. È alimentato dal processore Snapdragon 888, lo stesso che avrebbe dovuto essere presente sotto la scocca del nuovo flagship. Sembra che l'OEM coreano stia discutendo internamente sulla possibilità di concentrarsi esclusivamente sui nuovi pieghevoli,

Oltre ad emergere presso il TENAA a luglio, le varianti del SoC Exynos 2100 e Snapdragon 888 di S21 FE sono state avvistate di recente in altri portali come Geekbench e Google Play Console. Anche la pagina di supporto del telefono era stata pubblicata all'inizio di questo mese, il che indicava un debutto alle porte.

Esiste la possibilità che il nuovo rapporto sulla cancellazione di S21 FE possa essere applicabile solo alla Corea del Sud. Il gadget potrebbe comunque essere commercializzato in alcuni mercati limitati (Europa e Giappone).

Ad ogni modo, non ci resta che attendere per saperne di più.