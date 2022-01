Samsung Galaxy S21 FE bomba MediaWorld con il doppio sconto!

Vuoi acquistare il nuovissimo Samsung Galaxy S21 FE? Allora cosa aspetti, fiondati online sul sito di MediaWorld e approfitta della fantastica offerta che ti regala un extra sconto su questo incredibile prodotto. Infatti, il Samsung Galaxy S21 FE è tuo a soli 699 euro, invece di 769 euro. Uno sconto pari a 70 euro che MediaWorld applica direttamente nel carrello. Inoltre, puoi anche richiedere la valutazione del tuo usato che potrebbe fruttare fino a 750 euro. Occasione imperdibile? Esatto, solo da MediaWorld.

Samsung Galaxy S21 FE: novità disponibile da MediaWorld con doppio sconto

Non perdere tempo e assicurati nel carrello la novità del 2022, il Samsung Galaxy S21 FE 5g 128GB. Si tratta del nuovo modello che entra a far parte dell'epica serie Galaxy S21. Potrai scegliere tra una gamma di colori irresistibile. Dal classico Graphite e White per i nostalgici, ai colori pastello Lavender e Olive per chi ama osare. Le sue dimensioni lo rendono davvero irresistibile. Display super fluido in soli 6,4″ con la tecnologia Super Smooth che garantisce un refresh rate da 120Hz ultra reattivo.

Indistruttibile, il Samsung Galaxy S21 FE monta il vetro Gorilla Glass Victus. La sua fotocamera professionale ti regalerà contenuti davvero straordinari ad ogni scatto e senza alcuno sforzo. Foto e video saranno incredibilmente realistici con livelli di dettaglio decisamente superiori alla categoria. Non solo la fotocamera posteriore, ma anche quella anteriore è davvero super, garantendoti selfie davvero magici e senza filtri.

Questo nuovo modello monta il chip più veloce di sempre. Il suo processore instancabile tiene il tuo passo, tanta velocità unita all'efficienza energetica. Potrai usarlo per guardare film e serie TV, i tuoi video preferiti e battere i record con i tuoi giochi dalla grafica più pesante. Infine, la sua batteria da 4.500 mAh abbinata all'efficienza energetica del display e del processore garantirà la carica per tutto il giorno e oltre.

Perciò, prendi al volo questa occasione irripetibile e acquista il tuo nuovo Samsung S21 FE a soli 699 euro, anziché 769 euro grazie al doppio sconto offerto da MediaWorld. In più potrai anche ricevere fino a 750 euro dal tuo vecchio smartphone.