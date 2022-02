Samsung Galaxy S21 FE a soli 449€, ecco come fare

Protagonista di questi primi mesi del 2022, Samsung Galaxy S21 FE è uno smartphone davvero interessante. Oggi è possibile acquistarlo in offerta su Unieuro a soli 449€, con 70 euro di sconto e 100 euro di coupon. Vi spieghiamo come fare ad ottenere questo incredibile sconto.

Per accedere allo sconto completo, occorre aggiungere il prodotto al carrello, applicare il codice sconto “70GALAXYS21FE” e procedere all'acquisto. Unieuro regala un coupon da 20€ per ogni 100 euro spesi sullo shop online, in questo caso abbiamo diritto a ben 5 coupon da 20€, per un totale di 100€. In questo modo il prezzo iniziale di 619 euro si abbassa di ben 170 euro, un risparmio davvero corposo per uno smartphone di fascia alta appena uscito sul mercato.

L'ottimo S21 FE propone un design chiaramente ispirato alla serie S21, con un angolo avvolto dal comparto fotografico e un display full screen punch-hole. Il nuovo flagship del colosso coreano molta un pannello FullHD+ Super AMOLED di eccellente qualità, con refresh rate a 120Hz, per un'esperienda d'uso fluida e reattiva.

Il SoC è un Qualcomm Snapdragon 888 5G, un concentrato di potenza che garantisce ad S21 FE prestazioni da vero top di gamma. Ad affiancare il potente processore troviamo 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

