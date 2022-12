Samsung Galaxy S21 FE 5G torna in MEGA SCONTO su Amazon (-284€)

Samsung Galaxy S21 FE 5G è uno smartphone che, fin da subito, ha ricevuto enorme apprezzamento da parte del pubblico: merito di caratteristiche tecniche sopra la media rispetto alla fascia di mercato considerata. Un telefono pratico ed immediato che, oltre all’elevata qualità costruttiva, mette a tua disposizione la velocissima connettività 5G, scatti fotografici al top ed una lunga autonomia in fase di utilizzo. Parliamo di un vero e proprio best buy.

Devi approfittarne adesso, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto assurdo del 37%, lo smartphone Samsung sarà tuo con appena 485 euro invece di 769 euro.

Prezzo scontatissimo per Samsung Galaxy S21 FE 5G

Il dispositivo, grazie a dimensioni e peso contenuti, è molto comodo da impugnare. Frontalmente ottiene il giusto risalto l’ottimo display Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6,4 pollici, risoluzione di 2340 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento pari a ben 120 Hz per immagini sempre nitide e fluide. Potrai sbloccare facilmente il tuo Samsung Galaxy S21 FE 5G grazie al lettore di impronte digitali integrato nello schermo. Nessun rallentamento o incertezza, grazie alle performance del processore Qualcomm Snapdragon 888 assistito da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Degni di nota gli scatti fotografici che sarai in grado di realizzare grazie alla tripla fotocamera posteriore di questo smartphone Samsung (12 MP + 12MP + 8MP). Non manca poi una fotocamera selfie da ben 32 MP. Internet alla massima velocità, navigando in 5G per goderti i migliori contenuti sul web. La batteria con capacità di 4500 mAh consente poi di coprire agevolmente la giornata lavorativa.

Non perdere questa occasione, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G: oltre a risparmiare ben 284 euro, arriverà a casa in breve tempo e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.