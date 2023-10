Samsung Galaxy S21 FE 5G si aggiorna: è il momento PERFETTO per acquistarne uno

MODIFICA IN CORSO:

Samsung ha appena distribuito un nuovo update per il flagship killer Galaxy S21 FE 5G; l’aggiornamento introduce diverse piccole novità e porta con sé le patch di sicurezza di Android aggiornate a settembre 2023. Cerchiamo di fare ordine e di vedere cosa cambia con il firmware in questione. Ora è il momento ideale per portarsene uno a casa anche perché ha un prezzo veramente speciale su Amazon: solo 426,40€, spese di spedizione incluse.

Le patch di sicurezza ora si possono scaricare su tutti i terminali che sono “senza provider”; la versione “sbloccata” del Galaxy S21 FE 5G ora viene aggiornata, in poche parole. Di fatto, leggiamo da un rapporto di SamMobile, che il nuovo firmware approda sul Galaxy S21 FE e la build termina con EWH2 (negli USA). All’interno dell’aggiornamento vengono risolte ben 62 vulnerabilità di sicurezza che sono state segnalate in precedenza. Non ci saranno features rivoluzionarie o cambiamenti nel design dell’interfaccia, quindi non aspettatevi nulla del genere: l’aggiornamento è incentrato sulla sicurezza, fondamentalmente.

Per scaricare il firmware dovete andare nelle impostazioni del telefono, dovete cliccare su “aggiornamento software” e infine su “scarica e installa”.

Giusto per chi non lo sapesse, Samsung ha lanciato il device nel mese di gennaio 2022 ed è arrivato con Android 12; dovrebbe ricevere quattro major update, secondo quanto dichiarato dall’OEM, quindi a breve è lecito aspettarsi Android 14 con skin One UI 6.0. In questi giorni invece, la compagnia ha tolto i veli al Galaxy S23 FE 5G insieme alla gamma di tablet Tab S9 FE e agli auricolari Galaxy Buds FE. Ne abbiamo parlato qui.

Secondo noi, questo smartphone di Samsung, il Galaxy S21 FE 5G, è da acquistare immediatamente, anche perché è un ottimo prodotto capace di fare qualsiasi cosa e ha perfino un buon comparto fotografico. Su Amazon lo pagherete 426,40€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.