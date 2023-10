Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+: doppio regalo sul sito di Samsung

Nella giornata di ieri Samsung ha presentato i nuovi Galaxy S23 FE e i tablet Tab S9 FE e Tab S9 FE+. E proprio sui due tablet inediti, il primo da 10,9 pollici e il secondo da 12,4 pollici, è disponibile un’ottima promozione di lancio sul sito ufficiale samsung.com: l’acquisto di uno dei due tablet consente di ricevere in regalo una Book Cover ToiletPaper e uno sconto immediato di 50 euro inserendo a carrello il codice TABS9FENEW. I prezzi partono da 549 euro per il modello Tab S9 Fe e da 719 euro per la variante Plus, con possibilità di pagare con PagoDIL a interessi zero dilazionando l’importo da 3 a 12 rate mensili.

Book Cover ToiletPaper in regalo con Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+

La promozione è valida fino al 30 novembre completando l’acquisto sul sito ufficiale di Samsung e partecipando all’iniziativa su Samsung Members. Una volta confermato l’acquisto su Samsung Members, lo store ufficiale del colosso asiatico si attiverà per recapitare a casa tua il premio.

La consegna a domicilio avviene entro 180 giorni dall’invio dell’email di validazione. L’indirizzo di consegna è lo stesso indicato al momento della registrazione dell’acquisto.

Sia il tablet Tab S9 FE che il Tab S9 FE+ sono certificati IP68 e vantano il supporto alla S Pen. Oltre a questo, sono equipaggiati con una memoria interna espandibile e batterie a lunga durata: 10.090 mAh per il Tab S9 FE+ e 8.000 mAh per il Tab S9 FE.

Approfitta ora dell’offerta di lancio sui nuovi Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ per ottenere in regalo una Book Cover ToiletPaper e uno sconto immediato di 50 euro applicando a carrello il coupon TAB29FENEW.