Samsung Galaxy S21 FE 5G: questo è il top di gamma da comprare OGGI

Il Samsung Galaxy S21 FE è un terminale di fascia alta proposto ad un prezzo veramente contenuto; si tratta di un terminale che è in grado di combinare potenza, versatilità e un prezzo accessibile al fine di offrire un’esperienza utente eccezionale. Costa 526,19€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non potete lasciarvelo sfuggire oggi.

Samsung Galaxy S21 FE: analizziamolo meglio

Il Galaxy S21 FE 5G presenta un design elegante e moderno, con un corpo sottile e leggero che si adatta comodamente alla mano. Il display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici offre una risoluzione vivida e nitida di 2400 x 1080 pixel, che permette di godere di immagini e video dettagliati. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e fornisce quindi uno scorrimento fluido e una risposta rapida al tocco, migliorandovi l’esperienza visiva complessiva. Sotto la scocca troviamo il potente processore Qualcomm Snapdragon 888, che garantisce prestazioni elevate e reattive. Con 8 GB di RAM questo terminale sarà in grado di gestire facilmente le applicazioni più esigenti e il multitasking senza rallentamenti. Ampio lo storage con ben 128 GB di memoria interna.

Questo telefono è ottimo anche dal punto di vista fotografico: la configurazione a tripla fotocamera sul retro include un sensore principale da 12 MP, un’ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Questa combinazione consente di catturare immagini nitide e dettagliate in diverse condizioni di illuminazione. Anteriormente invece, c’è una selfiecam da 32 MP. Dulcis in fundo, la batteria da 4.500 mAh, il Galaxy S21 FE 5G assicura un’ottima autonomia. Come il predecessore, supporta la connettività 5G, ma presenta anche un fingerprint di alto profilo ed è certificato IP68. Cosa potreste volere di più? A soli 526,19€ questo device di Samsung è un vero best buy; le spese di spedizione sono comprese nel costo del gadget e c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio.

