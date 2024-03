Samsung Galaxy S21 FE 5G: prezzo SPETTACOLARE su Amazon (-52%)

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di fascia medio-alta che è veramente un best buy senza rivali e senza paragoni. Si chiama Samsung Galaxy S21 FE 5G e pensa che si trova in sconto del 52% sul valore di listino su Amazon; mica poco per un terminale di neanche due anni. Ha un prezzo irrisorio di soli 359,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Con il noto portale di e-commerce avrai accesso a due anni di garanzia con il rivenditore e potrai perfino beneficiare del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche. Fai presto se sei interessato/a all’acquisto; il modello in questione è in colorazione grigia e ha 128 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine e scopriamo le sue caratteristiche: il Samsung Galaxy S21 FE 5G è dotato del potente processore Snapdragon 888, questo telefono offre una fluidità senza pari nell’utilizzo quotidiano e può gestire senza problemi anche le app più esigenti e i giochi più impegnativi (anche quelli usciti di recente). Il modem 5G fa sì che tu sia sempre al passo con la tecnologia più avanzata, così potrai scaricare file, guardare video in streaming e navigare sul web a velocità sorprendenti.

Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED da 6,4 pollici che è dotato della risoluzione Full HD+ e ha il refresh rate fino a 120Hz, perfetto per la visione dei contenuti multimediali. Sul posteriore troviamo un comparto con tre ottiche per una versatilità incredibile, così potrai catturare foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.

Infine, la fotocamera frontale da 32 MP ti garantisce selfie chiari e luminosi in ogni condizione di luce. È costruito con il vetro Gorilla Glass e ha una cornice in metallo per una durata nel tempo senza compromessi. Infine, è certificato IP68 così potrai utilizzare il tuo telefono senza preoccupazioni, sia che tu sia al mare o sotto la pioggia. Con l’offerta speciale su Amazon a soli 359,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto del 52% sul prezzo di listino, non puoi lasciartelo sfuggire.