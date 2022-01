Samsung Galaxy S21 FE 5G: prezzo PRECIPITATO su Amazon (-189€)

Samsung Galaxy S21 FE 5G, uno degli ultimi smartphone del colosso sud coreano, è già fra i più desiderati. Incredibilmente, proprio in occasione del lancio, adesso è in gran sconto su Amazon a prezzo pazzesco. Puoi portarlo a casa a 579€ circa invece di 769€. Per approfittarne, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “S21FE5G”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: lo sconto è assurdo su Amazon

Una promo super golosa, considerando che si tratta di uno smartphone eccezionale. Un pannello AMOLED ampio e brillante, con refresh rate da ben 120Hz. Un comparto fotografico pronto a permetterti di realizzare foto spettacolari in qualsiasi contesto. Un'autonomia energetica spettacolare, garantita dalla presenza di una batteria da 4500 mAh.

Sotto la scocca, il potente potente processore Qualcomm Snapdragon 888 è pronto a supportarti in qualsiasi attività tu decida di svolgere con il tuo device. Non mancano 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Insomma, tutta la qualità dei prodotti del colosso sud coreano, racchiuso in una scocca elegante, raffinata e di design. Il momento di fare un ottimo affare, e portare a casa Samsung Galaxy S21 FE 5G a prezzo ridicolo, è adesso. Mettilo nel carrello nella colorazione che più ami e – prima di completare l'ordine – applica il codice “S21FE5G”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Promo a coupon Amazon limitati: sii veloce ad approfittarne.