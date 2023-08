Samsung Galaxy S21 FE 5G: prezzo BASSISSIMO su Amazon (-45%)

Se sei alla ricerca di un telefono Android potente, elegante e ricco di funzionalità, il Samsung Galaxy S21 FE 5G è il device giusto per le tue esigenze. E non potresti trovarlo a un prezzo migliore: su Amazon infatti, potrai acquistarlo a soli 423,84€ anziché 769,00€. Lo sconto è veramente elevato, pari al 45% sul valore di listino, mica poco.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: ecco perché devi comprarlo

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G è equipaggiato con un processore potente e veloce, che garantisce un’esperienza utente fluida e reattiva. Grazie alla connettività 5G, potrai navigare in Internet, scaricare contenuti e giocare senza alcun ritardo, godendo delle prestazioni di punta in ogni situazione.

Il device presenta un design moderno ed elegante, con un corpo sottile e una finitura opaca che dona una sensazione di premiumtà. La scocca in plastica robusta e resistente permette anche di evitare impronte digitali, mantenendo il telefono sempre pulito e splendente. Il grande display Super AMOLED da 6,4 pollici offre una qualità visiva straordinaria, con colori vivaci e neri profondi. Potrai godere dei tuoi contenuti multimediali e dei giochi con una nitidezza e una definizione senza eguali, rendendo ogni momento di utilizzo un’esperienza immersiva.

Senza contare che il telefono è dotato di un sistema di fotocamere versatili e performanti. La main camera da 12 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la lente ultra-grandangolare da 12 MP ti permette di catturare scatti più ampi e panorami mozzafiato. Ottima anche la selfiecam per autoscatti risoluti e videocall in alta qualità.

Con una batteria da 4500 mAh, il Galaxy S21 FE 5G offre una durata eccezionale che ti consentirà di utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni senza dover ricaricare frequentemente. È certificato IP68 così potrà resistere all’acqua e alla polvere. Non dovrai più preoccuparti di piccole cadute o delle intemperie, poiché il telefono rimarrà protetto e funzionante in ogni situazione. Con soli 423,84€ al posto di 769,00€ non devi lasciartelo sfuggire.

