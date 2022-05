Samsung Galaxy S21 FE 5G precipita su Amazon a prezzo FOLLE (-36%)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S21 FE 5G è una di quelle che non dovresti mai farti scappare se sei alla ricerca di un device bello, di design, potente e soprattutto economico.

Con uno sconto del 36%, infatti, il device del colosso sudcoreano precipita ad appena 489€: si tratta di un prezzo a cui normalmente è possibile acquistare device di fascia media che difficilmente condividono il design e la scheda tecnica del top di gamma di Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE 5G crolla di prezzo su Amazon con una offerta da urlo

Il device è munito di un incredibile pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione con una buona fotocamera frontale per scattare selfie e registrare video ad alta risoluzione senza imperfezioni. Sul retro la fotocamera tripla eredita tutte le qualità della serie Galaxy S21 con l’intelligenza artificiale sempre al tuo fianco per darti la possibilità di scattare foto perfette in ogni situazione, mentre sotto il cofano trova posto un potente processore di ultima generazione pensato per accompagnarti in ogni task senza mai farti scendere a compromessi.

Inoltre, la batteria da 4500 mAh è sempre al tuo fianco per garantirti moltissime ore di utilizzo prima di essere costretto a collegarlo al caricabatterie; in questo caso la tecnologia di ricarica rapida ti permetterà di riutilizzarlo dopo pochissimo tempo per molte ore ancora.

Non perdere altro tempo e acquista subito uno tra gli smartphone Android di fascia alta più riusciti e apprezzati dagli utenti: resterai profondamente colpito dall’incredibile qualità costruttiva del device e l’ottima esperienza utente che saprà donarti in qualsiasi situazione di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.