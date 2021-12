Samsung Galaxy S21 FE 5G: più conveniente dell'S21 standard?

I prezzi del Samsung Galaxy S21 FE 5G sono appena apparsi sul sito ufficiale di Samsung; c'è poco da dire, il telefono sta per arrivare sul mercato nostrano. Manca pochissimo.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: trapelati i prezzi europei

Il Galaxy S21 FE 5G dovrebbe essere presentato al Consumer Electronics Show (CES) 2022, che si terrà nella prima settimana di gennaio 2022. Il tipster Snoopy ha trovato l'elenco ufficiale del Galaxy S21 FE sul sito Web di Samsung Ireland.

Il sito ufficiale mostra che il flagship killer arriverà in due varianti (6 GB di RAM + 128 GB e 8 GB di RAM + 256 GB). Sono stati elencati entrambi per € 769 e € 839, rispettivamente. L'S21 FE inoltre, dovrebbe arrivare in due colorazioni: Olive e White. Tuttavia, altri rapporti hanno rivelato che il dispositivo sarà disponibile in altri due colori: Graphite e Lavender.

Si consiglia ai lettori di digerire i dettagli sui prezzi con “un pizzico di sale” poiché l'S21 FE deve ancora diventare ufficiale. Un recente report di Winfuture.de aveva rivelato che le due varianti avrebbero avuto un prezzo rispettivamente di 749 euro e 819 euro in Germania. Ad ogni modo, sembrano dei costi alquanto convenienti; noi vi consigliamo di attenderlo con impazienza. Potrebbe essere un buon affare, soprattutto perché arriverà già con Android 12 e verrà supportato per ben tre anni. In poche parole, riceverà anche Android 15: mica male!

Specifiche tecniche

Il Galaxy S21 FE 5G dovrebbe avere un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici capace di offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Avrà una fotocamera frontale da 32 megapixel e una tripla lente da 12 megapixel (principale) + 12 megapixel (ultrawide) + 8 megapixel (teleobiettivo).

L'S21 FE sarà alimentato dallo Snapdragon 888 / Exynos 2100 a seconda del mercato. È probabile che venga fornito con RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1. Non di meno, avrà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa. Dovrebbe essere dotato di uno chassis in metallo con back cover in policarbonato, ma avrà perfino il grado di protezione IP68.