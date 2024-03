Samsung Galaxy S21 FE 5G: ha ancora senso nel 2024 a soli 372€?

Se stai cerando un nuovo smartphone Android di punta che sia potente, ricco di funzionalità e che non costi troppo, ti consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G visto che su Amazon si trova ad un prezzo incredibile di soli 372,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie allo sconto dell’8% sul valore di listino. Certo, è uscito qualche mese fa, ma ancora oggi questo smartphone offre una combinazione ideale di prestazioni di alta gamma e convenienza. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo; avrai la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: compralo adesso

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G è alimentato dal potente processore Snapdragon 888, un chipset che garantisce prestazioni di livello superiore per qualsiasi attività tu debba svolgere sul tuo telefono. Dalle app più esigenti ai giochi più avanzati, questo terminale è in grado di gestire tutto con una fluidità sorprendente. Il modem per la connettività 5G ti consente di navigare sul web, scaricare contenuti e trasmettere video in streaming con velocità incredibili e poi sappi che dispone di una fotocamera principale da 12 MP, una ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP, così avrai sempre una versatilità incredibile per scattare foto straordinarie in qualsiasi situazione. La modalità notturna ti consente di catturare dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità, e avrai anche la possibilità di girare video in 4K da postare sui social.

Goditi ogni dettaglio dei tuoi contenuti sullo splendido display Super AMOLED da 6,4 pollici; ha una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e ogni immagine e ogni video sembrerà prendere vita con colori vividi e dettagli cristallini. C’è poi un design elegante e moderno che si distingue. Sul fronte estetico c’è una parte posteriore in plastica premium con un’elegante finitura opaca; in poche parole è anche resistente e durevole. La certificazione IP68 lo rende resistente all’acqua e alla polvere.

Non perdere l’opportunità di acquistare uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 372,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.