Samsung Galaxy S21 FE 5G: flagship killer che costa meno di 430€, correte a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Samsung veramente strepitoso: si chiama Galaxy S21 FE 5G ed è in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di 432,90€, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy S21 FE 5G su Amazon: difficile trovare di meglio

Capite bene che il dispositivo è un super best buy senza compromessi; dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 888+ di fascia altissima, ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6,4 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce, con un foro di piccole dimensioni per la selfiecam e cornici sottilissime. Non di meno ha un’autonomia eccellente grazie alla batteria capiente a bordo e un comparto fotografico al top con sensori da 12 Megapxiel che girano video in 4K. Tantissime poi, le modalità software per scatenare la vostra creatività. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello; il modello in sconto presenta la colorazione grafite, ha 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna. Ovviamente è presente anche il modem 5G per la connettività next-gen.

Questo smartphone di Samsung è un vero top di gamma; vanta specifiche al top e ha un prezzo di soli 432,90€ su Amazon con spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita; potrete prendere questo fantastico dispositivo approfittando delle offerte del noto portale di e-commerce americano. Avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che, volendo, potrete anche dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate? Il Samsung Galaxy S21 FE 5G è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.