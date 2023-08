Samsung Galaxy S21 FE 5G: Best Buy a meno di 425€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media che non costi troppo ma che offra prestazioni eccellenti, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Vi consigliamo dunque il Galaxy S21 FE 5G di Samsung, un prodotto che, nonostante sia uscito un anno e mezzo fa, è ancora oggi un gadget validissimo e incredibilmente potente. Su Amazon poi è in super sconto al prezzo consigliato di soli 423,84€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Non lasciatevelo sfuggire. La consegna sarà celere e immediata, avrete diritto ad un mese per fare il reso – in maniera totalmente gratuita – in caso di gravi problematiche. Qualora dovessero sorgere problemi all’interno dei due anni di garanzia, sarete supportati dal servizio clienti del sito che sarà sempre pronto ad aiutarvi e assistervi.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: ecco perché dovete comprarlo oggi

Il Galaxy S21 FE 5G si distingue per un design sofisticato e moderno, con una struttura sottile e leggera che assicura una presa comoda e sicura. La parte posteriore del dispositivo presenta una finitura opaca, che riduce le impronte digitali e dona al device un look premium. Samsung offre anche una varietà di colori accattivanti: troviamo Phantom Black, Phantom White e Phantom Violet, così da soddisfare i gusti personali di ogni utente.

Il display è una delle parti più impressionanti del flagship killer. Con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,4 pollici, questo smartphone sarà in grado di fornire immagini nitide e colori vivaci. È perfetto per la fruizione di contenuti multimediali, per i giochi e per la navigazione sul web. La risoluzione Full HD+ e il supporto HDR10+ garantiscono un’esperienza visiva eccezionale con dettagli nitidi e contrasti profondi.

Sotto il cofano, il Galaxy S21 FE 5G troviamo un processore potente e efficiente, lo Snapdragon 888 di Qualcomm. Esegue senza problemi anche le applicazioni più esigenti e gestisce il multitasking senza rallentamenti grazie alla RAM di ultima generazione. C’è il modem per la connettività 5G e una batteria capiente che vi farà utilizzare il dispositivo per un giorno intero senza mai doverlo caricare. Con una tripla fotocamera posteriore da 12 MP, 12 MP e 8 MP, potrete catturare immagini nitide, dettagliate e ricche di colori. Con un prezzo di soli 423,84€ al posto di 769,00€ (e uno sconto pari al 45% sul valore di listino) non potete lasciarvi sfuggire questo fantastico smartphone di Samsung.

