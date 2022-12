Samsung Galaxy S21 FE 5G: bello e POTENTISSIMO a prezzo WOW (-36%)

L’inizio di settimana di apre con una incredibile offerta di Amazon che ti permette di mettere le mani sull’epico Samsung Galaxy S21 FE 5G al prezzo più conveniente degli ultimi mesi, complice un incredibile sconto del 36%. Infatti, ad appena 493€, hai l’occasione più hot del momento per stringere tra le mani un device che non ha nulla da invidiare ai modelli top di gamma più blasonati.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, il device del colosso sudcoreano è sempre pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Prezzo shock su Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G

Frontalmente resterai folgorato dal bellissimo pannello Dynamic AMOLED 2X ad altissima risoluzione con una eccellente calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa core di ultima generazione fa letteralmente volare Android e ti permette di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

A tutto ciò si aggiungono poi una batteria di nuova generazione con un’autonomia eccellente, e una fotocamera posteriore tripla con un epico sensore principale da 12 MP per scatti ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica per rivivere i tuoi momenti più cari con una strepitosa definizione dei dettagli.

Insomma, cosa stai aspettando? Questo prezzo sensazionale per il top di gamma di Samsung non durerà ancora per molto, perciò metti subito nel carrello il Galaxy S21 FE 5G fintanto che puoi farlo tuo ad appena 493€. Ricorda, infine, che se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.