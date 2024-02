Samsung Galaxy S21 FE 5G: bastano 372€ per portarselo a casa

Se siete alla ricerca di u nuovo smartphone di fascia medio-alta e volete un prodotto di Samsung, allora non possiamo non consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G che, nella sua iterazione color “graphite”, con 128 GB di memoria interna e con il supporto al Dual SIM, si porta a casa con soli 372,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Viene venduto e spedito da un negozio terzo ma visto che transita all’interno della nota piattaforma di e-commerce americano, potrete comunque beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e potrete anche usufruire del pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile). Cosa aspettate? Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, prima che terminino le scorte dedicata o finisca la promo esclusiva.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: il Galaxy S21 FE è alimentato dal potente processore Snapdragon 888 di Qualcomm, un chip che offre prestazioni di alto livello e una fluidità senza precedenti. Questo significa che potrete godere di un’esperienza senza lag anche durante la navigazione sul web, ma non solo. Il multitasking sarà fluidissimo, così come i giochi e molto altro ancora. Inoltre, con 8 GB di RAM, avrete abbastanza potenza per gestire facilmente perfino le applicazioni più esigenti.

Con un design elegante e moderno, questo device si distingue per la sua scocca in vetro e metallo che offre una sensazione di premium in mano. Il display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici permette di godere di colori vividi e di una nitidezza sorprendente, così vivrete sempre un’esperienza visiva coinvolgente durante la visualizzazione dei contenuti multimediali. C’è una fotocamera principale da 12 MP che riesce a realizzare scatti nitidi, con dettagli frizzanti e dai colori vividi, mentre con l’ultra-ride da 12 MP potrete scattare foto panoramiche mozzafiato. Inoltre, la frontale da 32 MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate chiare in ogni scenario.

Con una batteria da 4.500 mAh, avrete un’autonomia degna di nota e potrete utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverlo ricaricare. Approfittate adesso dell’offerta su Amazon oggi stesso e portatevi a casa il Samsung Galaxy S21 FE al prezzo speciale di soli 372,00€. A questa cifra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.