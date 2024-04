Samsung Galaxy S21 FE 5G a meno di METÀ prezzo: solo 359€

L’imperdibile Samsung Galaxy S21 FE 5G si distingue per una scheda tecnica sopra la media rispetto ad altri smartphone rintracciabili in questa fascia di mercato. Un telefono pratico ed immediato, che vanta un’ottima qualità costruttiva. Da sottolineare la rapidissima connettività 5G, gli eccellenti scatti fotografici e la lunga autonomia: insomma, è un best buy.

Manca poco al termine dell’offerta, cogli al volo l’occasione e realizza il tuo affare su Amazon: grazie ad uno sconto abissale del 52%, lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G sarà tuo ad un prezzo di appena 359 euro anziché 753 euro.

Super sconto per Samsung Galaxy S21 FE 5G

Frontalmente ottiene il giusto risalto l’ottimo display Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6,4 pollici, risoluzione di 2340 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento pari a ben 120 Hz. Potrai sbloccare facilmente il tuo Samsung Galaxy S21 FE 5G grazie al lettore di impronte digitali integrato nello schermo. Straordinario il processore Qualcomm Snapdragon 888 assistito da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Degni di nota gli scatti fotografici che sarai in grado di realizzare grazie alla tripla fotocamera posteriore di questo smartphone Samsung (12 MP + 12MP + 8MP). Non manca poi una fotocamera selfie da ben 32 MP. Internet alla massima velocità, navigando in 5G per goderti i migliori contenuti sul web. La batteria con capacità di 4500 mAh consente poi di coprire agevolmente la giornata lavorativa.

I modelli disponibili stanno per finire, scegli la convenienza e salva nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G a meno di metà prezzo: arriverà a casa in brevissimo tempo e senza spese di consegna.