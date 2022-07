Samsung Galaxy S21 FE 5G: a 500€ è "quello da comprare"

Ci sono tantissimi smartphone di punta in circolazione ma dobbiamo dire che non tutti vogliono spendere cifre folli per avere gli ultimi ritrovati nell’ambito tecnologico. Una grandissima fetta di utenti infatti, desidera telefoni performanti ma non vuole spendere più di 400€ o 500 €.

Non sono tantissimi i telefoni che si trovano a questa cifra. Da un lato troviamo gli ammiraglie dell’anno precedente, dall’altro troviamo i cosiddetti flagship killer, una categoria di prodotti che personalmente mi fa impazzire. Tra questi citiamo lo Xiaomi 12X che è un terminale fantastico, ma anche il Samsung Galaxy S 21 FE, il protagonista del nostro articolo. Il suddetto smartphone infatti, si trova a 500 € su Amazon, con spedizione gratuita è inclusa nel prezzo. Capite bene che si tratta di una cifra incredibile per un terminale che ha un processore di ultima generazione, il modem 5G, uno schermo bellissimo, nitido e con neri assoluti. Non manca poi un comparto fotografico di nota, contante lenti a bordo, una più incredibile dell’altra.

Samsung Galaxy S21 FE: che meraviglia a 500€

Non pensate che 500 € sia una cifra bassa, ma non è neanche così elevata come quella del ammiraglie Android. Samsung Galaxy S 21 FE infatti, è uno smartphone bellissimo, potentissimo ma che è uscito in contemporanea ai modelli di punta del 2022. Questo ha fatto sì che non venisse accolto con la giusta attenzione da parte dell’utenza. In soldoni però, vi assicuriamo che è un dispositivo eccellente che noi ci sentiamo di consigliare a tutti.

Lo schermo è un AMOLED da 6,4″ e c’è l’ottimo processore Snapdragon 888 5G sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Si trova in diverse colorazioni, ma quella bianca è, a nostro avviso, la più bella e si porta a casa a soli 500,31€ da Amazon e le spedizioni sono incluse nel prezzo. Volendo, c’è anche in nero e costa leggermente meno: 496,38€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.