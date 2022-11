Samsung Galaxy S21: disponibile un nuovo aggiornamento per Android 13

A pochi giorni di distanza dalla prima release ufficiale di Android 13, su Samsung Galaxy S21 arriva adesso un secondo aggiornamento legato all’ultima versione del sistema operativo mobile di casa Google.

La patch di sicurezza di novembre è in via di distribuzione infatti per Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra proprio per i mercati europei: è identificata con la versione firmware G99xBXXS5DVK1 e, a parte questo, non comporta altre importanti novità.

Samsung Galaxy S21: ecco la patch di sicurezza di novembre 2021

Come detto, dunque, non devi aspettarti novità in termini di funzionalità se sei un possessore di Samsung Galaxy S21. Il nuovo aggiornamento si concentra esclusivamente sul miglioramento della sicurezza del tuo dispositivo oltre a risolvere eventuali problematiche che potresti aver riscontrato con il primo update ad Android 13.

Per verificare se la patch è disponibile per il download anche per te ti basta aprire il menu delle impostazioni, selezionare la voce “Aggiornamento Software” e, se presente, cliccare il pulsante “Scarica e Installa“. La release avviene sempre a scaglioni quindi, se non la vedi ancora, ti basta aspettare qualche ora, o giorno al massimo, prima che arrivi anche a te.

Samsung Galaxy S21 è uno smartphone Android 5G con display Dynamic AMOLED da 6.2 pollici, 3 fotocamere posteriori, 8 GB di RAM, batteria da 4000mAh, Dual SIM e processore Exynos 2100 da 5nm.

