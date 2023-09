Samsung Galaxy S21+ a meno di 540€: è il telefono da comprare oggi

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di fascia alta ad un prezzo conveniente; si chiama Samsung Galaxy S21+ ed è il modello intermedio della line-up del 2021 dell’azienda sudcoreana. Grazie agli sconti folli presenti su Amazon, oggi è da acquistare a soli 539,12€, spese di spedizione incluse. Se stai cercando un flagship dal prezzo interessante, lui è ciò che farà al caso tuo.

Samsung Galaxy S21+: ecco perché conviene acquistarlo

Il Galaxy S21+ presenta un design elegante e moderno, con una scocca posteriore in vetro che offre un aspetto premium e una sensazione di solidità. Il display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione Full HD+ e una qualità delle immagini straordinaria. I colori sono vibranti, i neri sono profondi e la luminosità è ottima anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca troviamo il SoC Exynos 2100 e 8 GB di RAM, che garantiscono prestazioni di alto livello per qualsiasi attività. Con il 5G poi, navigherai alla velocità della luce.

Presente poi la tripla fotocamera posteriore da 12 MP, composta da un sensore principale, un’ultrawide e un teleobiettivo. Questa combinazione ti permetterà di catturare foto e video di alta qualità in ogni scenario. La fotocamera frontale da 10 MP è perfetta per selfie e videocall.

Con una batteria da 4.800 mAh, dispone di un’ottima autonomia che si traduce in un giorno intero di utilizzo intenso. La ricarica rapida e la ricarica wireless consentono di riportare il device al 100% in poco tempo, quindi non dovrai mai preoccuparti di rimanere “a secco”. Con questo smartphone potrai accedere a tutte le app e i servizi di Google Play Store, oltre a una vasta gamma di app Samsung e servizi esclusivi. L’offerta speciale su Amazon a soli 539,12€ con spese di spedizione incluse, è un’affare che non puoi permetterti di perdere. La consegna è celere e avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.