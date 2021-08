Samsung Galaxy S21 5G torna in promozione su Amazon e con un ribasso del 8% te lo porti a casa risparmiando circa 70 euro sul prezzo di listino. È lo smartphone di ultima generazione che è amato da tutti, quindi pensaci bene perché 859,00€ li vale tutti.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lo smartphone top di gamma: Samsung Galaxy S21 5G

È arrivata l'ora di farsi un regalo e questo si chiama proprio Samsung Galaxy S21 5G. Lo smartphone appartenente all'ultima serie del produttore è disponibile in offerta. Lo acquisti in questa bellissima colorazione Phantom Violet e non ti ci separi più tanto che è fantastico.

Ha un display immenso con cui puoi farci di tutto, nonostante le sue dimensioni, però, non è uno di quei device che non riesci ad utilizzare con una sola mano. Dunque hai praticità e convenienza in una volta sola. Il pannello AMOLED 2x ti regala colori spettacolari e un'esperienza visiva degna di nota.

Hai a disposizione un processore Exynos di ultima generazione con RAM e memoria a sufficienza per fare tutto ciò che desideri: dalle applicazioni, ai social, all'editing di foto e fino al gaming. Non si ancora convinto? Allora fatti dire che sono presenti ben tre fotocamere, il sensore principale è da 64 megapixel e ti fa registrare video fino in 8K. I selfie sono un'altra favola vista la lente da 10 megapixel.

In più hai una batteria mega e una ricarica rapida che avviene sia con cavo che in modalità wireless.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy S21 5G su Amazon a soli 859,00€. Lo ricevi in sole 24 ore se sei abbonato Prime. In più se vuoi lo paghi persino a rate a tasso zero scegliendo Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

