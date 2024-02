Samsung Galaxy S21 5G: prezzo ormai disintegrato su Amazon

Samsung Galaxy S21 5G è uno smartphone dalle performance eccezionali: le app si avviano in un attimo e, grazie alla connessione 5G, la navigazione su internet è super veloce. Qualità incredibile di foto e video, suono cristallino durante le telefonate e batteria potentissima per coprire tutta la giornata senza problemi.

Considerando il prezzo odierno, è un autentico affare: completa l’acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto clamoroso del 41%, lo smartphone Samsung in colorazione Phantom Violet potrà essere tuo con appena 468 euro invece di 795 euro.

Super offerta Amazon per Samsung Galaxy S21 5G

Osservando da vicino Samsung Galaxy S21 5G notiamo uno straordinario display Dynamic AMOLED con diagonale di 6,2 pollici, risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel ed elevata frequenza d’aggiornamento. Il modulo posteriore a tripla fotocamera ti darà modo di realizzare scatti a 64 MP e filmati mozzafiato in 8K.

Il processore Exynos 1200 a 5nm, assistito da 128 GB di storage interno ed 8 GB di memoria RAM, ti farà dimenticare qualunque tipo di rallentamento mentre usi il telefono. Nessun problema di durata per Samsung Galaxy S21 5G, merito di una prestante batteria con capacità di 4000 mAh.

Sfrutta l’occasione di acquistare il tuo nuovo Samsung Galaxy S21 5G ad un prezzo mai visto: non perdere tempo, mettilo subito nel carrello per risparmiare quasi 327 euro e riceverai lo smartphone a casa in un lampo con spedizione gratuita.

