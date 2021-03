Oggi il top di gamma del colosso coreano, il Samsung Galaxy S21 5G, scende al prezzo più basso di sempre su Amazon a soli 798,40 euro. Il ribasso del 14% corrisponde a uno sconto effettivo di 130,60 euro che rende l’acquisto un vero e proprio affare.

Samsung Galaxy S21 5G: le specifiche tecniche

Il nuovo flagship Samsung non passa di certo inosservato grazie anche al suo display Dynamic AMOLED Infinity-O da 6.2 pollici. Questo oltre ad essere incredibilmente risoluto e bello da vedere, è un display con bordi ridotti al minimo e la cui interruzione è solo un piccolo foro centrale utile a ospitare la fotocamere frontale.

Il processore Exynos 2100 da 5 nm abbinato agli 8 GB di RAM e ai 256 GB di memoria di archiviazione trasforma ogni operazione in un processo fluido e dinamico. L’Intelligenza artificiale, poi, è garante di performance di massima efficienza. Tra le features degne di nota vi è il comparto fotografico costituito da una fotocamera tripla con lente principale da 12 MP, teleobiettivo da 64 MP e lente grandangolare da 12 MP. Ammontano a 10 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie che viene arricchita dall’AI. Registrare filmati in 8K diventa accessibile a chiunque grazie all’elevata tecnologia implementata all’interno di questo dispositivo. Presente anche lo Space Zoom 30x e l’intelligenza artificiale per cogliere i dettagli in maniera nitida, anche da lontano.

La batteria montata vanta una capacità da 4000mAh che viene abbinata alla ricarica Ultra Rapida da 25 W con cui ripristinare l’autonomia dello smartphone in poco tempo. Samsung Galaxy S21 5G vanta una protezione a 360° che lo protegge da schizzi, pioggia e polvere.

Potete acquistare Samsung Galaxy S21 5G a soli 798,40 euro su Amazon, nonché il prezzo più basso di sempre da quando il dispositivo è disponibile all’acquisto.

