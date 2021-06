Samsung Galaxy S21 5G è in offerta su Amazon a soli 773,00€. Il ribasso del 12% produce uno sconto effettivo di 106,00€ che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono gratuite e rapide su tutto il territorio nazionale.

Uno smartphone top di gamma: Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 5G si presenta come uno smartphone completo e valido. Disponibile in questa colorazione Phantom Pink è elegante, raffinato e subito riconoscibile.

Montante un display Infinity O con ampiezza da 6,2 pollici, garantisce una visione di immagini e contenuti immersiva e di ottima qualità. Il pannello Dynamic AMOLED e le cornici quasi inesistenti amplificano la resa finale.

Il processore montato è un Exynos 2100 da 5 nm che viene affiancato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche e veloci.

Come tutti gli smartphone top di gamma di Samsung, anche qua è stato montato un bel comparto fotografico. Sono presenti tre obiettivi: il principale ha una risoluzione da 64 megapixel mentre gli altri due da 12. In questo modo è possibile scattare in teleobiettivo, grandangolare e ultra grandangolare. Ammontano a 10, invece, i megapixel della fotocamera per scattare i selfie.

Da non dimenticare, poi, la possibilità di girare video fino a 8K.

La batteria è un'altra chicca in quanto con i suoi 4000mAh offre più di un giorno di autonomia. La ricarica avviene in modalità rapida.

È impermeabile, Dual SIM e supporta la connettività 5G.

Samsung Galaxy S21 5G è acquistabile su Amazon a soli 773,00€ nella colorazione Phantom Pink. Se lo ordini oggi lo puoi ricevere in 48 ore a casa grazie all'abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate i tempi standard.

Lo smartphone è acquistabile anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone