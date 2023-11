Samsung Galaxy S21 5G a 499,99€: ha ancora senso nel 2023?

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente clamorosa: il meraviglioso flagship entry level del 2021 di casa Samsung, il Galaxy S21 5G, costa solo 499,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. La domanda che ci siamo posti, in prima istanza è stata la seguente: ma ha ancora senso con la serie S24 alle porte alla fine del 2023? Scopriamolo insieme.

Intanto vi ricordiamo che con Amazon avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito e perfino al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento. C’è poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero.

Samsung Galaxy S21 5G: il Best Buy del giorno

Il Samsung Galaxy S21 5G è alimentato dal processore Exynos 2100 e ciò vi garantirà prestazioni veloci e una risposta pronta alle esigenze quotidiane. Anche se non è l’ultimo modello in termini di SoC, resta comunque una potente macchina che può gestire senza sforzo applicazioni e attività più impegnative come i giochi da mobile premium come PUBG o COD.

Il display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici offre colori vivaci, neri profondi e una risoluzione nitida, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz rende l’esperienza visiva fluida e reattiva. Risulta essere eccellente e in grado di garantire una resa visiva impressionante. La tripla fotocamera posteriore, con una lente principale da 12 MP, un’ultra grandangolare da 12 MP e una teleobiettivo da 64 MP, vi garantirà immagini nitide e dettagliate in qualsiasi contesto. Non manca il supporto al modem 5G per la connettività next-gen e infine sappiate che il temono è ancora aggiornatissimo e lo sarà per molto tempo. A soli 499,99€ su Amazon, il Galaxy S21 5G offre un rapporto qualità-prezzo sorprendente. Non lasciatevelo sfuggire.

