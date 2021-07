Samsung Galaxy S20 Fan Edition torna in promozione su Amazon a soli €459. L'abbondante ribasso del 31% provoca uno sconto effettivo di €210 che rende questa una vera e propria occasione da non sottovalutare.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Samsung Galaxy S20 Fan Edition è uno smartphone rientrante tra la fascia media e i top di gamma che si sa difendere dalla concorrenza. Disponibile in colorazione Cloud navy, attira subito lo sguardo grazie alla sua estetica curata nei minimi particolari.

La visione dei contenuti è resa ampia da quello che è un display Super AMOLED da 6,5 pollici. L'ottimo rapporto schermo corpo conferisce all’esperienza complessiva una marcia in più.

Il processore montato, invece, è un Exynos 990 che viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre in linea. Inoltre, quest'ultima può essere espansa a propria esigenza inserendo all'interno dello smartphone una semplice MicroSD.

Spicca il comparto fotografico che è costituito da una tripla fotocamera posteriore dove il sensore principale è da 12 megapixel. Le restanti due lenti consentono di scattare fotografie in modalità teleobiettivo e ultra grandangolare. Inoltre non è da sottovalutare la fotocamera frontale che permette di scattare selfie a 32 megapixel.

Altra caratteristica da non prendere sotto gamba è la batteria che vanta una capacità tipica di 4500 mAh. Inoltre supporta sia la ricarica rapida da 25 W che la ricarica wireless da 15 W.

Non mancano all'appello, infine, il WiFi 6 e il suo essere hybrid-sim.

Puoi acquistare Samsung Galaxy S20 Fan Edition su Amazon a soli €459. Acquistalo oggi e ricevilo in pochissimi giorni gratuitamente a casa. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard. In conclusione, l'acquisto può essere effettuato in un'unica soluzione o ricorrendo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

