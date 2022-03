Samsung Galaxy S20 FE a un prezzo decisamente hot su eBay

Torna alla carica la super offerta del fantastico Samsung Galaxy S20 FE su eBay. Un prezzo veramente incredibile che possiamo tranquillamente definire hot. Sì, perché acquistarlo a soli 359 euro, invece di 569 euro (prezzo di listino) è davvero un miracolo! Lasciati tentare da questo sconto piccante e fatti spedire gratuitamente a casa questo meraviglioso top di gamma davvero completo.

Samsung ha realizzato questo smartphone Android ascoltando le esigenze e i consigli di ogni utente. Se cerchi tutto e voi il meglio, questo è il dispositivo che fa al caso tuo. È un po' come vivere sempre al mare e al caldo. Ogni comfort ce l'hai sbloccando lo schermo e iniziando a interagire con lui. Si tratta di un device che non conosce compromessi, creato su misura per qualsiasi vostra esigenza.

Non rinunciare più a nulla con Samsung Galaxy S20 FE

Se sei un appassionato di fotografia, ami giocare o sei sempre alla ricerca di nuove ispirazioni per i tuoi profili social, Samsung Galaxy S20 FE 6GB+128GB è ciò che stavi cercando da sempre. Acquistalo su eBay oggi stesso a soli 359 euro, invece di 569 euro (prezzo di listino). Fai l'affare del giorno! Risparmiare non vuol dire sempre rinunciare a qualcosa.

Ogni sua componente è stata studiata nei minimi dettagli a partire dall'Infinity-O Display. Grazie ai suoi bordi piatti, alle sue cornici quasi invisibili e al suo piccolissimo foro per la fotocamera, lo schermo da 6,5″ Full HD è il più immersivo di sempre. Goditi i tuoi giochi o i tuoi film preferiti e sperimenta un nuovo modo di comunicare con videochiamate sempre più reali e vivide. Tutto sarà più fluido con il refresh rate da 120Hz.

Grazie alle tre fotocamere posteriori tutti i tuoi scatti si trasformeranno in vere e proprie opere d'arte. Nessun dettaglio sfuggirà ai suoi obiettivi. Inoltre, con il teleobiettivo con zoom ottico 3x potrai concentrarti su qualsiasi particolare vorrai immortalare. Infine, la fotocamera anteriore da 32MP, nascosta nel display, realizzerà selfie davvero perfetti per i tuoi social network. Scatta foto in qualsiasi condizione di luce, anche al buio grazie al sensore Dual Pixel.

Goditi la massima qualità di sempre in connettività grazie alla tecnologia LTE e al WiFi 6. Lo streaming è sempre più veloce per garantirti massima sicurezza e bassa latenza, anche se lo spot è affollato. Questo è lo smartphone giusto se vuoi avere pochi rallentamenti nel gaming in real time. E con la batteria da 4500 mAh vivrai un'esperienza senza sosta.

Acquista questo spettacolare Samsung Galaxy S20 FE 6GB+128GB, che tra l'altro è anche certificato IP68 per la sua resistenza alla polvere e all'acqua, potendosi immergere fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Mettilo nel carrello a soli 359 euro, invece di 569 euro (prezzo di listino) e ringrazia eBay per questa fantasmagorica offerta.