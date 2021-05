Samsung Galaxy S20 FE è in promozione su Amazon a soli 500,00€. Il ribasso del 35% produce uno sconto effettivo di 269,00€ che rende l'acquisto un vero affare da prendere al balzo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone completo: Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE è bello, elegante e curato in ogni dettaglio. In questa sua colorazione Red acquista una marcia in più che lo rende subito identificabile e difficili da passare inosservato.

Montante un display Infinity O da 6,5 pollici consente una visione d'immagini e contenuti di alta qualità. La risoluzione Full HD+ aiuta in tutto ciò, ma sono le cornici quasi invisibili ad amplificare l'esperienza complessiva.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche e d'eccellenza. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 1 TB grazie a una MicroSD.

Spicca ovviamente il comparto fotografico costituito da una tripla fotocamera. L'obiettivo primario ha una risoluzione di 12 megapixel, mentre le altre due lenti posseggono una risoluzione di 8 e 12 megapixel. In questo modo è possibile scattare foto in versione ultra grandangolare e teleobiettivo.

Non è da dimenticare la fotocamera frontale con cui scattare i selfie che vanta un obiettivo da 32 megapixel.

Anche la batteria si fa notare visto che ha una capacità tipica di 4500mAh con cui arrivare a fine giornata senza problemi. La ricarica rapida da 25 W permette di essere sempre sul pezzo. Inoltre lo smartphone è compatibile con la ricarica wireless a 15 W.

Tra le altre features non sono da ignorare il suo essere Hybrid SIM e il supporto al 5G.

Puoi acquistare Samsung Galaxy S20 FE in colorazione rossa a soli 500,00€ su Amazon. Ordinalo oggi e ricevilo in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa le spedizioni sono standard ma gratuite per tutti gli altri clienti. Lo smartphone è idoneo al programma CreditLine di Confidis, ciò significa che può essere acquistato anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

