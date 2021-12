Samsung Galaxy S21 FE: ecco perché vale la pena aspettarlo

Tutti sono stanchi di aspettare quello che avrebbe dovuto essere il killer di punta di Samsung del 2021. Il Galaxy S21 FE, a causa della carenza globale di semiconduttori e di altri fattori noti alla compagnia, è stato posticipato al 2022. Il device dovrebbe divenire ufficiale all'inizio del prossimo anno e ogni giorno emergono nuovi render e informazioni sulla rete.

Samsung Galaxy S21 FE: le caratteristiche tecniche

Adesso, su Twitter possiamo vedere un'altra occhiata ai rendering del telefono che ci suggerisce, ancora una volta, quale sarà la sua estetica. Ma perché conviene attendere questo terminale?

Evleaks ha pubblicato sul social dell'uccellino blu i render di Galaxy S21 FE, mostrandoci il dispositivo in quattro diverse colorazioni (verde, rosa, bianca e nera).

Sì, si dice che l'S21 FE disponga di due opzioni di colore in meno rispetto al suo predecessore, anche se possiamo sempre sperare che più tonalità verranno aggiunte alla selezione in seguito.

Perché comprarlo?

Il Galaxy S21 FE sembra quasi esattamente identico ad un Galaxy S21 e anche le sue specifiche non sembrano essere molto diverse. Avrà un display AMOLED da 6,4 pollici a 120 Hz protetto da Gorilla Glass Victus, un processore Exynos 2100 o Snapdragon 888, 6 GB/8 GB di RAM insieme a una memoria non espandibile da 128 GB/256 GB, una snapper posteriore da 12 MP + 12 MP + 8 MP composta da obiettivi standard, ultragrandangolari e zoom, una lente frontale da 32 MP e una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W.

Una delle cose migliori del nuovo modello sarà probabilmente il fatto che eseguirà Android 12 out of the box, rendendolo più aggiornato rispetto ai modelli Galaxy S21 standard e idoneo per gli update del sistema operativo fino ad Android 15.

Prezzi e date di rilascio sono attualmente sconosciuti, ma non passerà molto tempo prima che questi dettagli vengano resi noti. Abbiate un po' di pazienza: questo sarà il miglior flagship killer del 2021.