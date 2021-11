Samsung Galaxy S20 FE a 439€: sconto BOMBA di 229€ su Amazon

Samsung Galaxy S20 FE è in gran sconto su Amazon a 439€ invece di 669€: risparmi ben 229€ e godi anche di spedizioni assolutamente gratis (anche se da venditore terzo). Sii veloce e completa il tuo ordine: scorte in rapido esaurimento.

Samsung Galaxy S20 FE a prezzo super su Amazon

Un ottimo smartphone, completo sotto ogni punto di vista. Un ampio pannello AMOLED da 6,5″ con alta risoluzione e refresh rate da 120Hz. Un potente processore octa core, coadiuvato da 6GB di RAM a 128GB di storage interno. Insomma l'equipaggiamento perfetto per qualsiasi attività tu intenda svolgere con il tuo device. Dalle più leggere a quelle più complesse, come una bella sessione di gaming.

Non preoccuparti nemmeno dell'autonomia energetica: puoi contare su un'ottima batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Per finire, sul posteriore, un ottimo comparto fotografico composto da 3 sensori, pronto a regalarti ottimi scatti in qualsiasi contesto di luminosità. Dalla sua, anche il potente Space Zoom 30X per foto nitide anche a distanza.

Insomma, Samsung Galaxy S20 FE è un ottimo smartphone e adesso lo prendi a prezzo pazzesco da Amazon, risparmiando oltre 200€. Completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo e prezzo ridicolo: solo 439€ circa per l'edizione da 128GB. Spedizioni assolutamente gratuite, da venditore terzo.