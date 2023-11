Samsung Galaxy S20 FE 5G a soli 399,99€: ha ancora senso nel 2023?

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo un terminale che ha fatto “la storia”. Si chiama Galaxy S20 FE 5G, è realizzato da Samsung, e presenta specifiche tecniche all’avanguardia e ha un design minimal ed elegante. Grazie agli sconti di Amazon si potrà portare a casa all’incredibile prezzo di soli 399,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Fra l’altro, nonostante sia uscito tre anni fa, si presenta ancora come una proposta validissima per chi cerca un terminale dalle alte prestazioni ma dal costo contenuto. Non lasciatevelo sfuggire perché la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita; ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (o con il sistema interno al sito), si potrà effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2024 in caso di problematiche o di ripensamento e avrete sempre diritto alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Il modello in questione è in colorazione Cloud Navy, ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Presenta perfino il modem 5G per la connettività next-gen.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: tanti motivi per acquistarlo

Il Galaxy S20 FE 5G è equipaggiato con un processore Exynos 990, che offre prestazioni veloci e fluide. Tramite il modem 5G potrete sfruttare al massimo la velocità di Internet, con una navigazione rapida, download veloci e prestazioni senza intoppi anche con le applicazioni più esigenti.

Il display Super AMOLED da 6,5 pollici è perfetto per la visione dei contenuti sui social: offre colori vividi, contrasti intensi e dettagli nitidi. Con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, potrete godere di un’esperienza visiva coinvolgente per la navigazione web, la visione di video e la fruizione di contenuti multimediali.Presente poi il refresh rate da 120 Hz. La fotocamera principale da 12 MP, l’ultra-grandangolare da 12 MP e il teleobiettivo da 8 MP vi permetteranno di catturare ogni momento con una qualità straordinaria. Eccellente poi la selfiecam da 32 Megapixel.

La batteria da 4500 mAh vi permetterà di usufruire di un’autonomia incredibile così potrete affrontare una giornata intensa di utilizzo senza dover mai passare da una presa di corrente. Si ricarica in maniera celere con il caricatore da muro da 25W. A soli 399,99€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.