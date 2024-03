Samsung Galaxy S20 FE 5G: a soli 399,99€ è il BEST BUY del giorno su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Samsung veramente spettacolare, potentissimo, leggero, compatto e che costa soltanto 399,90€ grazie alle offerte folli del giorno. Si chiama Galaxy S20 FE 5G ed è un prodotto che noi ci sentiamo di consigliarvi su tutta la linea. Nello specifico, il modello in questione è in colorazione “Cloud Navy”, ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD. Correte a prenderlo adesso e non pensateci troppo; a questa cifra è il miglior flagship killer che si possa comprare adesso. Cosa aspettate? Vi ricordiamo che ha uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici, vanta tre fotocamere sulla back cover, gode di un processore octa-core super performante e ha una batteria da 4500 mAh che promette un’autonomia degna di nota. Ci sono anche altre colorazioni tra cui scegliere.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: prendetelo adesso

Esteticamente si presenta come un terminale elegante, audace, con un bel design e un comparto fotografico all’avanguardia. Partiamo dallo schermo: c’è un display FullHD+ AMOLED da 6,5 pollici con foro per la selfiecam, risoluzione elevata e refresh rate da 120 Hz per un’esperienza fluida e reattiva in ogni contesto. Le fotocamere sono pazzesche e permettono di fare Space Zoom a 30X e dispongono anche di una innovativa Night Mode che serve per catturare dettagli assurdi anche in condizioni di scarsa lumnosità. La batteria da 4500 mAh promette un’autonomia degna di nota con una singola carica e con un processore all’avanguardia (lo Snapdragon 865 di Qualcomm), coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non potete lasciarvelo sfuggire.

Viene proposto a soli 399,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e vanta specifiche al top con tantissimi vantaggi grazie al noto portale di e-commerce americano. C’è la garanzia di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata. Compratelo adesso prima che sia troppo tardi.