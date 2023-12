Samsung Galaxy S20 FE 5G: a 399,99€ è un BEST BUY assoluto

Il miglior smartphone da acquistare oggi è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE 5G. Lo trovate su Amazon al prezzo speciale di soli 399,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; capite bene che questo è un midrange eccellente, campione di vendite e che adesso, dopo tre anni dal suo debutto, risulta ancora una soluzione perfetta per moltissime persone. Costa poco ma offre tanto; il modello in sconto è in colorazione Lavanda (Cloud Lavender), dispone del sistema Hybrid SIM e abbiamo 6 GB di RAM oltre a 128 GB di storage al seguito. Questa particolare iterazione vanta la presenza del modem 5G, utile per la connettività next-gen e per navigare in rete ad altissima velocità.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: ecco perché acquistarlo

Fra le altre cose, il Samsung Galaxy S20 FE 5G viene venduto da un negozio terzo ma è spedito da Amazon, ma gode dei medesimi vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano. La disponibilità è immediata e potreste riceverlo in pochissimi giorni grazie al noto servizio di Prime. Vi è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Lo smartphone di fascia media di Samsung è un device frizzante dai colori audaci e presenta un design che attira l’attenzione; la back cover è realizzata in policarbonato ma è ugualmente resistente e comunica forte carattere. Il display è un pannello Infinity-O da 6,5″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 hz al seguito. Il processore interno è un octa-core (lo Snapdragon 865 di Qualcomm) con modem 5G e 128 GB di memoria al seguito. Ottima la batteria da 4500 mAh che si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo o con la wireless charging. A soli 399,99€ questo Galaxy S20 FE 5G è da comprare immediatamente, ma non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.