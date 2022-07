Samsung Galaxy S20 FE 128GB a 329€ è pura FOLLIA, pochi pezzi

Il tuo prossimo smartphone top di gamma è Samsung Galaxy S20 FE con 128GB di spazio di archiviazione e il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 865 come cuore pulsante. Un dispositivo assimilabile a un vero e proprio device super premium, che adesso prendi da eBay a prezzo ridicolo: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 329,99€ con spedizioni assolutamente veloci e gratuite. Sii rapido perché la disponibilità è super limitata.

Samsung Galaxy S20 FE a prezzo pazzesco su eBay

Un dispositivo bellissimo esteticamente, che ti permetterà sfruttare il potenziale di un flagship, pur continuando a strizzare l’occhio al prezzo. Il brand poi non ha certamente bisogno di presentazioni.

L’eccellente display AMOLED da 6,5″ gode di refresh rate da 120Hz, l’ideale per permetterti di ottenere performance eccezionale, soprattutto in abbinata ai ben 6GB di RAM dei quali questo gioiellino è dotato.

Sul posteriore, il comparto fotografico integrato è in grado di soddisfare anche i più esigenti. Ben 3 sensori, con il principale da 12MP. Presente anche la camera ultra grandangolare e quella per eseguire lo zoom ottico.

Per finire, nemmeno l’autonomia energetica lascia a desiderare grazie all’ampia batteria da 45000 mAh supportata dalla ricarica rapida, anche wireless. Insomma, un vero e proprio smartphone top di gamma, che è una gioia anche per gli occhi. Samsung Galaxy S20 FE, a questo prezzo, è un autentico affare: completa l’ordine al volo da eBay per accaparrartelo a 329,99€ appena con spedizioni assolutamente veloci, garantite in pochissimi giorni. Sii veloce e fai il tuo affare adesso, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.