Samsung Galaxy Ring è adesso disponibile per l'acquisto: anche a rate

Da oggi è possibile acquistare anche in Italia l’innovativo Samsung Galaxy Ring, l’anello intelligente che sarà il tuo nuovo compagno per prenderti cura del tuo benessere con informazioni dettagliate e strumenti avanzati per la propria salute.

Il dispositivo è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale Samsung al prezzo consigliato di 449 euro: puoi anche pagarlo in comode rate da 22,45 euro al mese per 20 mesi.

Samsung Galaxy Ring: cosa sa fare

Galaxy Ring sfrutta l’intelligenza artificiale Samsung per fornirti in tempo reale un rapporto dettagliato sul tuo stato di salute, comprendendo metriche come il monitoraggio del sonno e il “Punteggio Energetico” che ti aiuta a comprendere l’impatto della salute sulla tua vita quotidiana.

Indossandolo e abbinandolo ad uno smartphone Android, potrai ricevere suggerimenti per il tuo benessere, con il supporto del monitoraggio della salute cardiaca e la funzione “Rilevamento automatico allenamenti” che monitora semplicemente camminate e corse.

L’algoritmo di intelligenza artificiale ti permette di avere inoltre un’analisi del sonno avanzata che comprende i ritmi del tuo riposo e ti supporta nel migliorare le tue abitudini.

Leggero ed elegante, resiste all’acqua ed è dotato di una finitura in titanio che assicura una durata eccezionale. Grazie ai tre colori disponibili puoi abbinarlo allo stile che preferisci, mentre un apposito kit per la scelta delle misure ti aiuterà a trovare la taglia giusta che cerchi. La batteria dura fino a 7 giorni e si ricarica tramite la custodia fornita in dotazione.

Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Galaxy Ring sarà un alleato fondamentale per migliorare il tuo benessere e la salute quotidiana con un’esperienza unica e personalizzata in ogni fase della giornata. Puoi acquistarlo adesso sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 449 euro oppure a rate a partire da 22,45 euro al mese per 20 mesi.