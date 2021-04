Sei in cerca di uno smartphone evoluto? Samsung Galaxy Note20 è in offerta su Amazon a soli 710,99€. Il ribasso del 27% corrisponde a uno sconto effettivo di 268,01€ che rende l’acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia ma operate nel giro di 4 o 5 giorni.

Samsung Galaxy Note20: le specifiche di questo smartphone

Il design lineare ed elegante rende Samsung Galaxy Note20 uno smartphone esteticamente apprezzabile. La colorazione Mystic Gray gli dona un tocco in più che non lo fa passare inosservato.

Grazie al suo ampio display Super AMOLED Plus FHD+ la visione dei contenuti è realistica, vivida e ampia. L’ampiezza dello schermo, infatti, ammonta a 6.7 pollici e l’esperienza visiva viene nettamente migliorata dalla pressoché assenza di cornici.

Il processore montato è un Exynos 990 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo potente e scattante.

Degno di nota è altresì il comparto fotografico costituito da una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 64 megapixel. Sono presenti anche altre due lenti da 12 megapixel per scatti grandangolari e ultra grandangolari oltre agli Zoom Ottico Ibrido (3x) e allo Super Zoom (30x). Ammontano a 10 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

Lo smartphone può girare video in 8K.

La batteria è un altro elemento di spicco visto che ha una capacità da 4300mAh ed è abbinata alla ricarica Ultra Rapida da 25 W.

La presenza della S Pen, infine, consente di sbloccare un’esperienza di utilizzo nuova e che garantisce praticità.

Il dispositivo è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Samsung Galaxy Note20 nella colorazione Mystic Grey è disponibile su Amazon a 710,99€. Le spedizioni sono sempre gratuite per i membri Prime ma vengono effettuata in circa 4/5 giorni. Questo smartphone può essere acquistato a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

