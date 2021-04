Samsung Galaxy Note20 5G torna in grande offerta su Amazon al prezzo di soli 689,90 euro. Il ribasso del 36% corrisponde a uno sconto effettivo di 390 euro che rende l’acquisto un affare da non farsi scappare assolutamente.

Samsung Galaxy Note20 5G: caratteristiche principali

Samsung Galaxy Note20 5G è uno smartphone davvero poliedrico che presenta tantissime caratteristiche da top di gamma. Fin da subito spicca il display super AMOLED Plus FHD+ che lo rende uno smartphone tutto schermo dove il pannello viene interrotto da una tacca centrale utile a ospitare la fotocamera frontale. Il processore è un Exynos 990 che, abbinato agli 8 GB di RAM e i 256 GB di memoria di archiviazione, rendono lo smartphone prestante e privo di rallentamenti.

Degno di nota è il comparto fotografico che vanta tre fotocamere differenti con lente principale da 12 MP, lente grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP. Sono presenti lo Space Zoom e lo Zoom Ottico Ibrido. Ammontano a 10 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie. Grazie alla sua tecnologia, Galaxy Note20 5G registra video in 8K e sfrutta la modalità a 24 fps per catturare ogni dettaglio.

Presente anche la sua caratteristica S Pen che permette di utilizzare questo smartphone come un vero e proprio pannello di scrittura con cui è possibile anche editare i video a proprio piacimento. Tra le altre caratteristiche tecniche spicca la batteria da 4300 mAh che consente di arrivare a fine giornata anche con un uso prolungato del dispositivo. La ricarica ultra rapida permette di ripristinare l’autonomia in poco tempo. Presenti, inoltre, la ricarica wireless rapida 2.0 e l’opzione di reverse charging. Infine, come suggerisce il suo nome, questo modello Samsung supporta la connettività in 5G ed è Dual SIM.

Potete acquistare Samsung Galaxy Note20 5G a soli 689,90 euro su Amazon e riceverlo in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime.

