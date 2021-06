Quest'anno Samsung ha deciso di non portare in commercio un nuovo Galaxy Note. Allo stesso tempo, l'azienda ha affermato che questo non significa affatto abbandonare questa linea; a quanto pare, è stato messo in pausa il rilascio degli smartphone facenti parte di questa serie. Non sappiamo quando l'OEM sudcoreano commercializzerà nuovi terminali di questa line-up.

Samsung Galaxy Note: un passo indietro?

Tra i motivi di questo cambio di torra, l'azienda ha citato una carenza di componenti. La scommessa è stata fatta sul Galaxy S21 Ultra, che è stato il primo telefono “non Note” ad offrire il supporto per lo stilo. Ma a differenza dei gadget della serie Galaxy Note, questo smartphone non offre uno slot interno per la penna elettronica con un modulo Bluetooth. Occorre acquistare il tutto in separata sede.

Oggi, grazie al portale di MyDrivers, sono emersi nuovi interessanti dettagli relativi ad un futuro prodotto facente parte della serie Galaxy Note che, a quanto si evince, dovrebbe apparire il prossimo anno. Secondo alcune indiscrezioni, l'esperimento con il supporto dello stilo nella versione più grande della serie Galaxy S non ha avuto successo.

L'azienda non è soddisfatta delle statistiche di vendita del Galaxy S21 Ultra e quindi ha deciso di tornare all'idea di rilasciare il device come parte della linea Galaxy Note. Non arriverà prima della prima metà del 2022, tuttavia.

Gli esperti dicono che il modello più popolare è stato il Galaxy S21 standard. In Corea del Sud, ad esempio, ha rappresentato il 52% di tutte le vendite della famiglia Galaxy S21. Al contrario, il dispositivo Ultra ha rappresentato il 27% del volume totale dei dispositivi consegnati della gamma 2021. Tra i motivi della bassa domanda ci sono il prezzo elevato e il supporto per uno stilo senza adattatore Bluetooth.

