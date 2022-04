Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di marzo, ma la fine è vicina

Mentre Samsung sta portando avanti i lavori relativi alla One UI 4.1.1, il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Note 9 con le patch di sicurezza di marzo. Le ultime fonti, infatti, indicano che il device sta ricevendo il firmware N960U1UES9FVC2 a partire dagli USA; è probabile che l’update sbarcherà nel nostro Paese già a partire dalla prossima settimana.

Le patch di marzo includono correzioni per 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato: il nostro consiglio è di procedere ad installare l’update non appena sarà disponibile, se non altro per chiudere per sempre falle che potrebbero mettere a rischio la sicurezza del vostro smartphone.

Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di sicurezza di marzo

Gli utenti ancora oggi muniti di Samsung Galaxy Note 9 possono controllare la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA che informa della disponibilità del nuovo firmware. Con ormai quasi 4 anni sulle spalle, il device si avvia verso la fine del suo ciclo di supporto ufficiale: a tal proposito, vi consigliamo di guardarvi attorno alla ricerca di valide alternative come Samsung Galaxy Note20 oppure Samsung Galaxy S22 Ultra.

Quello di oggi sarà uno degli ultimi aggiornamenti

Dopo la conferma che Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ non riceveranno più il supporto software ufficiale dopo più di 4 anni dal loro lancio, anche l’ottimo Samsung Galaxy Note 9 si sta avvicinando al punto di non ritorno. Attualmente, controllando la pagina ufficiale di Samsung, il device rientra ancora tra gli smartphone che ricevono le patch di sicurezza a cadenza trimestrale ma, con tutta probabilità, quello di oggi rappresenta uno degli ultimi update in programma. Il prossimo ottobre si festeggerà il 4° compleanno del device e con tutta probabilità saluteremo per sempre uno dei device più iconici della (ormai ex) serie Galaxy Note.

