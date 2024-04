Samsung Galaxy M55 arriva in Europa, presto anche qui in Italia?

Samsung ha recentemente lanciato in India il nuovo smartphone di punta della serie Galaxy M per il 2024, vale a dire Galaxy M55.

Negli ultimi anni è stato sempre più difficile rintracciare modelli di questa gamma in Europa. Tuttavia, Samsung Galaxy M55 dovrebbe rappresentare un ritorno al passato e parrebbe già disponibile in Portogallo e Svizzera.

Samsung Galaxy M55: caratteristiche e disponibilità

Telaio e retro in plastica per il nuovo Samsung Galaxy M55, che tuttavia potrebbe non essere impermeabile. Presente un display AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità di picco arriva fino a 1000 nit. Il dispositivo può contare su 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione ed è alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm.

A bordo troviamo anche una batteria da 5000 mAh che, sorprendentemente, è possibile ricaricare con una velocità fino a 45 Watt, ovviamente a patto di possedere un caricabatterie compatibile. Samsung Galaxy M55 esegue Android 14 all’avvio e l’azienda sudcoreana promette quattro aggiornamenti di sistema e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Lo smartphone non sfigura per quanto riguarda il comparto multimediale. La fotocamera principale ha una risoluzione di 50 MP, mentre la fotocamera ultragrandangolare permette scatti ad 8 MP. Non manca neppure il sensore macro da 2 MP. Anteriormente possiamo individuare una fotocamera selfie che rappresenta un vero fiore all’occhiello grazie ai suoi 50 MP di risoluzione.

Relativamente ai prezzi, la variante da 128 GB costa più di 400 euro in Svizzera, mentre in Portogallo occorre spendere quasi 500 euro. Il modello da 256 GB sfiora invece i 550 euro. In attesa di scoprire se Galaxy M55 arriverà o meno in Italia, vogliamo segnalarvi che in questi giorni trovare Samsung Galaxy A55 da 256GB su Amazon ad un prezzo promozionale di 446 euro e al momento costa meno della versione da 128GB.