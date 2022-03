Samsung Galaxy M52 5G torna al MINIMO STORICO su Amazon (-110€)

Lo smartphone Samsung Galaxy M52 5G, uno dei più apprezzati della fascia media del mercato, mette a tua disposizione prestazioni di alto livello, costruzione eccellente, lunga durata della batteria e, nonostante il prezzo molto contenuto, non manca neppure la velocissima connettività 5G. Un telefono equilibrato ed affidabile, che ti conquisterà subito.

Approfitta della promozione, prima che le unità disponibili terminino: acquistalo ora su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 28%, sarà tuo con appena 288,22 euro ed un risparmio di oltre 110 euro.

Samsung Galaxy M52 5G in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile

Frontalmente troviamo un validissimo display sAMOLED Infinity-O con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza d'aggiornamento pari a 120Hz per la massima fludità.

Il processore octa-core viene assistito da 128GB di storage d'archiviazione e 6GB di memoria RAM. Massime prestazioni su internet grazie alla connettività 5G. Ottimi gli scatti realizzati sfruttando la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP. Nessun problema di durata, grazie ad una performante batteria da 5000mAh.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo smartphone Samsung Galaxy M52 5G: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.