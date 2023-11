Samsung Galaxy M44 5G ufficiale: display a 120Hz e foto da 50MP

Samsung Galaxy M44 5G è stato ufficializzato dal colosso sudcoreano. Le caratteristiche includono un ampio display LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, con notch centrale a forma di goccia.

Sul retro abbiamo una configurazione a tripla fotocamera, mentre lateralmente troviamo il pratico sensore di impronte digitali. La lunga autonomia è garantita dalla potente batteria da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Samsung Galaxy M44 5G arriverà in Europa?

Samsung Galaxy M44 5G, dotato di supporto per SIM singola, si avvia istantaneamente con Android 13 e la skin One UI come interfaccia utente principale. Ad alimentare il dispositivo ci pensa un processore octa-core che lavora con frequenze di 2,84 GHz, 2,4 GHz ed 1,8 GHz. Sebbene Samsung non abbia ufficialmente dichiarato il nome del SoC, si presume possa trattarsi del chipset Snapdragon 888, basandoci su informazioni trapelate precedentemente attraverso i benchmark.

In aggiunta, lo smartphone Samsung vanta una configurazione di memoria di 6 GB di RAM e un’ampia capacità di archiviazione interna pari a 128 GB. Come anticipato, lo smartphone presenta uno schermo LCD da 6,58 pollici, caratterizzato da un’elevata frequenza d’aggiornamento a 120 Hz ed una risoluzione FHD+. Inoltre, il telefono offre un pratico slot per schede microSD, consentendo agli utenti di espandere la memoria fino ad 1 TB.

La zona posteriore di Samsung Galaxy M44 5G ospita una configurazione a tripla fotocamera, composta da una fotocamera principale da 50 MP ed una coppia di sensori da 2 MP ciascuno. Frontalmente abbiamo invece una fotocamera da 13 MP per i selfie. Completo supporto per la connettività 5G, Bluetooth v5.2, porta USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC e GPS. Il terminale è alimentato con una batteria da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W.

Samsung Galaxy M44 5G è stato ufficializzato in Corea, con tanto di pagina dedicata sul sito ufficiale, ma l’azienda non ha ancora diffuso precisazioni circa la disponibilità ed il prezzo: ovviamente, vi terremo informati.