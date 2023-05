Samsung Galaxy M33: con QUEST'OFFERTA di Amazon diventa un BEST BUY (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy M33 è uno degli smartphone più interessanti della fascia media e oggi è protagonista di una nuova offerta Amazon da non perdere. Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 259 euro con possibilità anche di acquisto in 5 rate senza interessi (per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti). Lo smartphone ha una scheda tecnica completa con il potente SoC Exynos 1280, lo stesso utilizzato dal Galaxy A53. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy M33 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Samsung Galaxy M33 può contare su di una scheda tecnica completa. Lo smartphone è dotato di un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Exynos 1280 a 5 nm, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Il SoC è supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone può contare su di una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e su di un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy M33 al prezzo scontato di 259 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta e portarsi a casa l’ottimo M33 ad un prezzo davvero conveniente è possibile fare riferimento al link di seguito che vi porterà alla pagina Amazon dello smartphone.

