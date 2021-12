Samsung Galaxy M33 5G con una SUPER BATTERIA da 6000 mAh?

Samsung Galaxy M33 5G, diretto successore del Galaxy M32, sarebbe attualmente in lavorazione. Le informazioni disponibili sono ancora poche, eccezion fatta per il codice identificativo: SM-M336B. Tuttavia, interessanti anticipazioni coinvolgono oggi il modulo della batteria presente a bordo dello smartphone.

Samsung Galaxy M33 5G: cosa sappiamo al momento

Secondo un rapporto di SamMobile, una batteria per smartphone Samsung con numero di modello EB-BM336ABN sarebbe stata certificata da Safety Korea. La rispettiva capacità pare sia stata valutata a 5.830 mAh, ma potrebbe essere pubblicizzata con “arrotondamento strategico” a 6.000 mAh.

Al momento non ci sono dettagli circa l'eventuale processo di ricarica rapida. Il numero di modello della batteria suggerisce che potrebbe appartenere al Galaxy M33 5G, ma prendiamo questa informazione con le pinze non essendoci alcuna conferma a riguardo.

Il device dovrebbe contare sull'interfaccia grafica personalizzata One UI 4.0 basata su Android 12. Non è tutto: sempre tenendo in considerazione i rumor, Samsung Galaxy M33 5G potrebbe arrivare sul mercato facendo leva su un'offerta particolarmente economica, staremo a vedere.