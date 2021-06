Samsung Galaxy M32 ha appena ricevuto la certificazione della FCC; il debutto è previsto per le prossime settimane, a quanto pare.

Samsung Galaxy M32: cosa sappiamo?

Il prossimo telefono della serie M dell'OEM sudcoreano potrebbe essere il Galaxy M32. Una pagina di supporto del telefono è stata recentemente pubblicata sul sito Web di Samsung India. Ora ha ricevuto l'approvazione dalla Federal Communications Commission (FCC), il ché indica che potrebbe essere lanciato già questo mese.

Il device è stato individuato con il suo numero di modello SM-M325F nel database della FCC. L'elenco mostra che il telefono arriverà con il supporto per la ricarica rapida da 15 W. Sfortunatamente, l'elenco non ha altre informazioni sulle sue specifiche.

Nel recente passato, il telefono ha ricevuto l'approvazione da altri siti di certificazione come Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG, DEKRA e il Bureau of Indian Standards (BIS). Ad aprile, è stato individuato con specifiche come il chipset Helio G80, 6 GB di RAM e il sistema operativo Android 11. La certificazione DEKRA ha rivelato che il telefono potrebbe essere dotato di una batteria da 6.000 mAh. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che il Galaxy M32 potrebbe essere basato sul telefono Galaxy A32, annunciato all'inizio di questo mese.

Specifiche del Samsung Galaxy A32

Il Galaxy A32 ha un display S-AMOLED da 6,4 pollici che offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ha una fotocamera frontale da 20 megapixel e il suo guscio posteriore ha un sistema quad-camera da 64 megapixel + 8 megapixel + 5 megapixel + 5 megapixel.

Il telefono alimentato da Helio G80 offre fino a 8 GB di RAM, fino a 128 GB di spazio di archiviazione e uno slot per schede microSD. Le sue altre caratteristiche includono uno scanner di impronte digitali sotto il display e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 15 W.

