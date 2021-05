Samsung si sta preparando a lanciare una serie di nuovi smartphone competitivi nei prossimi mesi. Il marchio ha già svelato quest'anno una serie di nuovi telefoni Galaxy A e M. È interessante notare che molti di loro sono arrivati con varianti 5G, consolidando ulteriormente la presenza del nuovo standard di rete tra le serie di prodotti di fascia media del marchio. Mentre la società si prepara a rilasciare un nuovo prodotto 5G low cost nei prossimi mesi, ci sono rapporti su uno telefono LTE standard chiamato Galaxy M22. Come previsto, sarà l'erede del Galaxy M21 dello scorso anno. Oggi, il telefono è apparso nell'elenco di GeekBench dandoci la prime informazioni ufficiali sul processore di cui disporrà.

Galaxy M22 di Samsung: cosa sappiamo?

Secondo il benchmark di Geekbench, il nuovo Galaxy M22 arriverà con il numero di modello SM-M225FV. Il nuovo telefono sarà alimentato dal chipset MediaTek Helio G80. Per chi non lo sapesse, questo è un chipset Octa-Core economico che funziona con due core ARM Cortex-A75 con clock fino a 2,0 GHz e sei core ARM Cortex-A55 a basso consumo con clock fino a 1,8 GHz. Questo SoC è abbastanza potente per il suo prezzo e può eseguire app di tutti i giorni senza problemi. In effetti, può anche eseguire giochi con impostazioni moderate. Il portatile che è apparso in Geekbench funziona con 4 GB di RAM e ha il sistema operativo Android 11 al seguito. Con questo in mente, sappiamo che arriverà con One UI 3.1.

Il punteggio del dispositivo non è così impressionante, ma è alla pari con altri dispositivi dotati di questo chipset. Finora ha ottenuto 374 punti nel reparto single-core e 1.361 punti nel test multi-core. Questi numeri sono vicini a quelli che abbiamo visto con il Galaxy M32, device ancora da annunciare che utilizza anch'esso l'Helio G80. Questa non è una grande sorpresa, poiché l'azienda tende a utilizzare lo stesso chipset su più telefoni. Le differenze di solito riguardano il comparto fotografico, la qualità del display, la batteria e le funzionalità.

Secondo il portale di GalaxyClub, il Galaxy M22 disporrà di un display SuperAMOLED da 6,4 pollici con una tacca a forma di U. La parte posteriore ospiterà una main camera da 48 Megapixel, mentre la capacità della batteria sarà di 6.000 mAh. Il Galaxy M22 sarà disponibile in tre colorazioni: nero, blu e bianco. Il portatile arriverà in Europa nel prossimo mese con un prezzo suggerito di 230 €.

