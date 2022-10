Samsung Galaxy M13: SCONTO di 60 euro su Amazon

Abbiamo passato da poco il giro di boa delle offerte esclusive Prime e quindi bisogna assestare gli ultimi colpi con estrema precisione. Uno di questi è sicuramente l’ottimo smartphone firmato Samsung. Metti subito nel carrello Samsung Galaxy M13 a soli 159,90 euro, invece di 219,90 euro.

Approfitta di questo sconto del 27% per avere uno smartphone dalle ottime prestazioni a un prezzo veramente ridicolo. Nonostante sia un entry level ha tutto ciò che serve per guadagnarsi un posto di rilievo. Soprattutto perché ora puoi risparmiare 60 euro, che non sono pochi. Display da 6.6 pollici FHD+, 128GB di memoria e batteria da 5,000 mAh, sono i veri punti di forza.

Una spesa che sarai contento di avere fatto, portandoti a casa uno smartphone eccellente. Devi fare presto però, perché le offerte del Prime day stanno per terminare. Acquista ora Samsung Galaxy M13 a soli 159,90 euro. Se preferisci puoi anche pagare in comode rate a tasso zero, con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy M13: le prestazioni migliori al miglior prezzo

Samsung Galaxy M13 si presenta con un design dotato di bordi morbidi e arrotondati, comodo da maneggiare nonostante il suo grande schermo da 6,6 pollici. Il display Infinity-V FHD+ renderà i tuoi contenuti, fluidi e ben definiti. Potrai goderti filmati, foto e giochi al massimo della risoluzione.

Non avrai nessun problema di spazio perché detiene ben 128GB di memoria. Archivia tutto ciò che vuoi e non scartare niente. Immortala i momenti più belli delle tue vacanze, o gli attimi divertenti delle tue giornate grazie alla potente fotocamera da 50 MP. Scatta le foto dei paesaggi con la fotocamera Ultra-grandangolare e lascia a bocca aperta i tuoi amici.

Non perdere questa occasione incredibile che Amazon ti sta servendo su un piatto d’argento. Metti subito nel carrello Samsung Galaxy M13 a soli 159,90 euro, invece di 219,90 euro.

