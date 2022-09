Samsung Galaxy M13, mostruoso battery phone a prezzo FOLLE (159€)

Se una lunga autonomia è la caratteristica principale che ricerchi in uno smartphone, allora l’offerta Amazon sull’ottimo Samsung Galaxy M13 è l’unica che non puoi assolutamente farti scappare a maggior ragione adesso che ti permette di acquistarlo a un prezzo ridicolo. Con il 16% di sconto, infatti, solo oggi hai la possibilità di acquistare lo smartphone ad appena 159€ e stringere tra le mani un vero campione di autonomia.

Lo puoi utilizzare senza problemi per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, guardare tutti i video che vuoi, ascoltare la musica, telefonare e molto altro; tutte le tue necessità saranno facilmente soddisfatte dallo smartphone del colosso sudcoreano, anche se costa davvero pochissimo.

Offerta folle di Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy M13 ad appena 159€

Caratterizzato da un bel display da 6.6 pollici ad altissima risoluzione con una buona calibrazione dei colori, sul retro trova posto una potente fotocamera tripla in grado di catturare immagini ad altissima risoluzione e registrare video di ottima qualità. La batteria da 5000 mAh, inoltre, sfrutta le migliori ottimizzazioni di Samsung per garantirti un giorno pieno di utilizzo senza mai un passo falso.

È proprio il caso di dirlo: a questo prezzo è davvero una follia non mettere subito nel carrello lo smartphone di Samsung per riceverlo a casa in appena 1 giorno e al prezzo più basso sul web. Resterai profondamente colpito dalla qualità costruttiva del telefono ma soprattutto dalla batteria che ti assicurerà tantissime ore di autonomia senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.